Şehit Şahin'in acılı ailesi 'Bu Sabah'a konuştu!

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Farklı bölgelerde çıkan orman yangınları Türkiye'yi derin bir üzüntüye ve endişeye boğarken Bu Sabah ekibi, yangınları yerinde takip ediyor. Bodrum Mazı'daki orman yangınından görüntüler Show TV ekranında Bu Sabah'ta canlı olarak aktarıldı.
Türkiye, günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu Sabah ekibinden muhabir Sümeyye Yılancı ve kameraman Fatih Günal, Bodrum Mazı'da yangının içinden son durumu aktardı. Olay yerinden yaşananları canlı olarak ekrana getiren Bu Sabah ekibi, verilen zorlu mücadeleyi ve yaşanan endişeyi gözler önüne serdi.
Yangın bölgelerinden son durumu bildiren Bu Sabah ekibi, havadan müdahalenin şart olduğunu belirtti. Yangının içinden canlı yayın yapan muhabir Sümeyye ve kameraman Fatih, dumandan konuşmakta zorluk çekerken tüm bu anlar Show TV ekranlarında anbean izlendi.
ŞEHİT ŞAHİN AKDEMİR'İN ACILI AİLESİ 'BU SABAH'A KONUŞTU
Öte yandan Marmaris'te çıkan orman yangınında itfaiye ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in acılı ailesi, Bu Sabah'a konuştu. Bu Sabah ekibi, Şahin Akdemir'in Köyceğiz'de doğup büyüdüğü evine gitti. Akdemir ailesinin gözyaşları tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.
Şehit Şahin Akdemir, bir çocuk babasıydı. Akdemir'in kardeşi, ağabeyiyle zorluklar içinde büyüdüklerini ve evladı için her şeyi yapan fedakar bir baba olduğunu söyledi. Bu Sabah muhabiri Sümeyye Yılancı, şehit Şahin Akdemir'i ailesinden dinledi. En yakın arkadaşını kaybettiğini söyleyen Şahin Akdemir'in kardeşi, ağabeyinin hep şehit olmak istediğini ve şehit ailesi oldukları için gurur duyduklarını ifade etti.
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