Şehit Rize Emniyet Müdürü operasyonu! 27 gözaltı

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İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir olmak üzere 7 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı olan 27 kişinin FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınanlardan 9'unun aktif görevde olduğu öğrenilirken, diğerlerinin ihraç polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmen olduğu belirlendi.

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