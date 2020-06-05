Şehit polis Şerife Özden Kalmış adına Afrika'da su kuyusu açılacak

Mardin'de 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında karnındaki 4 aylık bebeğiyle şehit düşen polis memuru Şerife Özden Kalmış adına Deniz Feneri Derneği Kastamonu İl Temsilciliğince su kuyusu açtırılması kararlaştırıldı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu İl Temsilcisi Halit Bitkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak açacakları 27'nci su kuyusuna Kalmış'ın adının verileceğini söyledi.

Kalmış'ın vasiyeti üzerine Araç ilçesi Sarpun köyünde toprağa verildiğini hatırlatan Bitkin, şehide vefa olarak Kamerun'un susuz bir köyünde su kuyusu açmayı planladıklarını belirtti.

Bitkin, bunun için yardım kampanyası başlattıklarını dile getirerek, vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.