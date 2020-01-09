09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde düzenlenmek istenen terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile kız kardeşi Fikriye Sekin, Aydın'daki bir program için Elazığ'dan yola çıktı. Baba ve kız kardeş, Alanya'ya geldiklerinde kaymakamlığı ziyaret etti. Burada baba Sekin'in geldiği otomobilin eski model olduğunu gören Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'nun organizesinde Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yardımlarıyla hayırseverlere ulaşıldı.
Kısa sürede Alanyalı hayırseverler baba Sekin'e hediye etmek üzere 150 bin TL değerindeki otomobili aldı. Şehit Fethi Sekin'in adı ve soyadının baş harflerini taşıyan 07 FS 223 plakalı otomobil, bugün kaymakamlık binası önünde düzenlenen sade törenle baba Mehmet Zeki Sekin’e hediye edildi. Törene şehit Fethi Sekin’in babası ve kız kardeşinin yanı sıra Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve hayırseverler katıldı.
‘SAYESİNDE BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ’
Şehit polis memuru Fethi Sekin ile İzmir'de beraber çalışmanın onur ve gururunu yaşadığını belirten Kaymakam Mustafa Harputlu, “Fethi hakkında söylenecek çok şey var ama ben sadece iki şey söyleyeceğim. O hadiseli günde İzmir Adliyesi'nde görevliydim ama Fethi Sekin’in kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önledik. Hain terör örgütü o gün İzmir Adliyesi'ni kafasına koyarak, oraya eylem yapmak için gelmişti. O gün Fethi o hainlerin peşlerine takılarak gereken cevabı vermiş bir kahramanımız. Onun dışında Fethi'nin çok özel bir özeliği daha var. Fethi gerçekten kişiliğiyle kimliği ve insanlığıyla dört dörtlük bir kardeşimiz. Adliyede yanına gelen ve görevli olan herkese gereken yardımı ve insanlığı yapmıştır” dedi.
'ŞEHİDİMLE GURUR DUYUYORUM'
Otomobil hediyesinden dolayı duygulanan baba Mehmet Zeki Sekin, hayırseverlere teşekkür etti. Baba Sekin, “Hainlerin İzmir Adliyesi'ne düzenlemiş olduğu saldırıyı bertaraf etmek için canını ortaya koyan, bu uğurda şahadet şerbetini içen, Elazığ'ın bağrından çıkmış, adını tüm dünyaya duyuran, canımın parçası ve gözümün nuru Fethi Sekin'in babasıyım. Ben şehidimle gurur duyuyorum, bu gurur tüm Türkiye'nin gururdur. Benim Fethi'm Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Güzel ülkemizde Fethi Sekin'ler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar” diye konuştu.
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