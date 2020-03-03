Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak'ın naaşının polis eskortu ile alana getirilmesi- Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ak'ın naaşının musallaya konulması- Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ak'ın yakınlarına taziyede bulunulması- Cenaze törenine babası ile katılan Ada Yeğen'in Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ak'ın naaşının üzerine koyduğu oyuncak ayıcık- Ada Yeğen'in konuşması

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. (1)