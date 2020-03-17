Şehit oğullarının özlemini, eşyalarını sakladıkları odasında gideriyorlar

17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van'ın Gürpınar ilçesinde vatani görevini yaparken 1999 yılında şehit olan er Kerim Bıyıklı'nın Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ailesi, evlatlarına duydukları hasreti, şehit oğulları için hazırladıkları odada gideriyor.
Vatani görevi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Bıyıklı'nın ailesi, sivildeki ve askerde kullandığı eşyaları oğullarının odasına yerleştirdi.
Duvarları kırmızıya boyatılan ve ay yıldız çizdirilen odada, şehidin doğum belgesinden askerde kullandığı tıraş ve kişisel bakım malzemelerine, fotoğraflarından elbiselerine kadar pek çok eşya bulunuyor.
Duvarda asılı olan takvim ise Kerim Bıyıklı'nın şehit olduğu 30 Temmuz 1999'u gösteriyor.
Bıyıklı'nın şehit olduğunda cebinden çıkan küçük bir paket çekirdek de odada muhafaza ediliyor.
Şehidin babası Hasan ve annesi Hacer Bıyıklı, her gün odaya girerek eşyaların tozunu alıyor, eşyalarına dokunarak evlatlarına olan özlemi gidermeye çalışıyor.
Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla aileyi ziyaret etti.
Hasan Bıyıklı, AA muhabirine, oğlunun şehit olmadan birkaç gün önce kendisini aradığını, bir süre sohbet ettiklerini söyledi.
Görüşme sırasında oğlunun, "Hakkınızı helal edin" dediğini belirten Bıyıklı, "O zamana kadar hiç helalleşmemişti. Birkaç gün sonra kapıya jandarmalar geldi. Odayı da şehit olmasından 2 sene sonra yaptım. O zamandan bu yana da bu şekilde duruyor. Burasını açıyorum, hasretimi gideriyorum." dedi.
Acısının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan baba Bıyıklı, şunları kaydetti:
"Ben şehit babasıyım. Oğlumla gurur duyuyorum. Allah onların şefaatinden faydalandırsın. Allah kimseye acı vermesin ama vatan sağ olsun. Bizim çocuklarımız orada nöbet bekleyecek, biz burada rahat edeceğiz. Allah düşmana fırsat vermesin."
Anne Hacer Bıyıklı da çocuklarının anılarını korumak için odayı düzenlediklerini anlatarak, "Onun emanetini bu odada canlandırdık. Gelen misafirlerimize gösteriyoruz. Her gün temizliyor ve ziyaret ediyoruz. Allah bize böyle nasip etti. Vatanımız sağ olsun." diye konuştu.
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