Şehit öğretmenin tahtaya yazdığı son ders notları ortaya çıktı!

Öğrenciler, Ayşenur Alkan'ın yerine atanan yeni öğretmenleri Zeliha Ağaoğlu ile tanışmak ve ilk derslerini işlemek için sabah sınıfa girdi.

AA'da yer alan habere göre teröristlerin 21 Kasım'da Karkamış'a yönelik saldırısında hedef olan Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulunda eğitim öğretim, 9 günlük aranın ardından yeniden başladı. Öğretmen Alkan'ın eğitim verdiği 4C sınıfındaki öğrenciler ise okula dönmenin buruk heyecanını yaşadı.

AA ekibinin de tanıklık ettiği ilk derste, Ayşenur Öğretmen'in hayatını kaybetmeden bir süre önce işlediği matematik ders notlarının halen tahtada yazılı olması dikkati çekti. Öğretmenlerinden geriye kalan ders notlarını tahtada gören öğrenciler, büyük hüzün yaşadı.

Ayşenur Öğretmen'in, saldırıdan kısa süre önce tahtaya "Çıkarma işleminde tahmini sonuç" başlığıyla "Çıkarma işleminde tahmini sonuç bulurken sayılar en yakın onluk ile en yakın yüzlüğe yuvarlanır. İşlem sonucunda tahmini sonucu bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarır, farkı buluruz." notunu ve örnek işlemler yazdığı görüldü.

ÖĞRENCİLERDE BURUK SEVİNÇ

Alkan'ın öğrencilerinden M.Ç., okula yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Okulda Ayşenur Öğretmen'i göremeyince çok üzüldüm. Okula geldiğimde tahtada halen yazdıkları duruyordu. Bunu görünce de çok üzüldüm. Şimdi yeni öğretmen geldi." ifadelerini kullandı.

F.N.B. de bir yandan Ayşenur Öğretmen'i görememenin üzüntüsünü bir yandan da yeni öğretmenle tanışmanın buruk sevincini yaşadıklarını anlattı.

4C sınıfında okuyan İ.Ç. ise Ayşenur Öğretmen'i göremediği için üzgün olduğunu vurgulayarak, "Onu göremeyince ağlamıştım. Yeni öğretmenimiz geldi ama Ayşenur Öğretmen'i çok özlüyorum." diye konuştu.