Şehit öğretmenin ismi görev yaptığı okula verildi

Karkamış ilçesinde 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin hedefi haline gelen Kocatepe İlkokulu'nda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ın isminin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla görev yaptığı okula verilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılan resmi işlemlerin ardından hazırlanan yeni tabela, okulun girişine asılırken, Kocatepe İlkokulu'nun ismi Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu olarak güncellendi.