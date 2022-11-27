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YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi

YPG/PKK'lı teröristlerin Karkamış'a yönelik roketli saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi

Giriş: 27.11.2022 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL
Şehit öğretmenin Ayşenur Alkan'ın ismi görev yaptığı okula verildi - Öne çıkan haberler
Şehit öğretmenin ismi görev yaptığı okula verildi
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AA

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roket-havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi.

Karkamış ilçesinde 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin hedefi haline gelen Kocatepe İlkokulu'nda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ın isminin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla görev yaptığı okula verilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılan resmi işlemlerin ardından hazırlanan yeni tabela, okulun girişine asılırken, Kocatepe İlkokulu'nun ismi Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu olarak güncellendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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