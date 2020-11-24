Şehit Öğretmen Aybüke'nin adı Kocaeli'de spor merkezinde yaşatılacak

Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'ndeki "Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi" ismi verilen spor salonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tanıtım programı gerçekleştirildi.
Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, Aybüke öğretmenin adının Darıca'da yaşatılacak olmasından dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti.
Başkan Bıyık da yapımı tamamlanan spor salonu hakkında bilgiler verdi.
Yapının sadece spor salonu değil aynı zamanda kadın ve çocuklar için yeni bir yaşam alanı olduğunu aktaran Bıyık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde yapımını tamamladığımız Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nin ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
- "Hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz"
Şenay Aybüke Yalçın'ın, Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de henüz 7 aylık müzik öğretmeniyken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra eve dönüşünde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu hatırlatan Bıyık, şu değerlendirmede bulundu:
"Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşında hayatının baharındaydı. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi. 'Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır.' diyerek çok sevdiği öğretmenliğe başlayan Aybüke öğretmene kıyan hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. Vatanın dört bir yanında, en zor şartlarda bile mesleğini hakkıyla yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum."
Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ise "Eğitim camiası adına Darıca Belediyesine bu anlamlı günde böylesine önemli bir eseri kazandırdığı ve şehit öğretmenimizin adını verdiği için teşekkür ediyorum." dedi.
- "Onu her zaman özlüyoruz"
Aybüke öğretmenin şehit edildiği sırada aynı araçta yanında bulunan öğretmen arkadaşı Tuğçe Topaloğlu da duygu dolu anlar yaşadığını vurgulayarak, "Aybüke çok iyi bir öğretmen ve insandı. Onu her zaman özlüyoruz. Darıca Belediyesine onu unutmadığı ve adını yaşattığı için teşekkür ediyorum. Ailesinin de buradan haberi var ve çok mutlu oldular. İnşallah bizler yeni Aybükeler yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.
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