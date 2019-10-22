Harekatın 2. gününde mesaj paylaşmıştı

22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hatay'ın Hassa ilçesinde görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun, geçen 16 Ekim'de teröristlerin keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, dün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi.
Kırşehirli şehidin cenazesi, bugün Ankara'daki ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra Şehit Coşkun için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, TBMM Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
NİŞANLISI GELİNLİK GİYDİ, ASKER SELAMI VERDİ
Şehidin nişanlısı Songül Aydemir, törene gelinlik giyerek katıldı. Şehidin Hakkari'de görev yapan ikiz kardeşi Piyade Uzman Çavuş Emre ve babası Alim Coşkun, taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Şehidin babası Alim, ikiz kardeşi Emre Coşkun ve nişanlısı Songül Aydemir, top arabasının geçişi sırasında asker selamıyla Umut Coşkun'un cenazesini son yolculuğa uğurladı. Şehidin annesi Yeter Coşkun da "Peygamber efendimize komşu mu oldun oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
'ALLAH YOLUNDA SEFERE ÇIKIN' AYETİNİ PAYLAŞMIŞ
Şehit Coşkun'un, Barış Pınarı Harekatı başladıktan 2 gün sonra sosyal medya hesabından Tevbe Suresi'nin 41'inci ayetini paylaştığı ortaya çıktı. Üzerinde, 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazan fotoğrafta, "Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Eğer bilirseniz, bu sizin daha hayırlıdır" ifadeleri yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!