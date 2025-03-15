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        Haberler Gündem Güncel Şehit Kirez şehadetinin 21. yılında anıldı | Son dakika haberleri

        Şehit Kirez şehadetinin 21. yılında mezarı başında anıldı

        Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Jandarma Komanda Er Ümit Kirez, şehadetinin 21'inci yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki kabri başında anıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:44
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        Şehit Kirez şehadetinin 21. yılında anıldı
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        Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada 15 Mart 2004 tarihinde şehit olan Jandarma Komanda Er Ümit Kirez, şehadetinin 21'inci yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki kabrinde anıldı.

        Şehidin anısını yaşatmak ve fedakarlığını unutmamak adına Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Beledye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve protokol üyeleri, Kirez'in mezarı başında dua etti. Ardından şehidin kabrine karanfiller bırakıldı.

        Karacasu Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Kaymakamımız Mehmet Gündoğdu, Belediye Başkanımız Mustafa Büyükyapıcı, Hakimimiz Furkan Darendeli, protokol üyeleri ve şehidimizin kıymetli ailesi ile birlikte, 15 Mart 2004 tarihinde 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı (Çakırsöğüt/Şırnak) emrinde vatani görevini yaparken şehit olan Şehit J. Komando Er Ümit Kirez, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle rahmet ve minnetle anıldı. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

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        #Aydın Haberleri
        #şehit ümit kirez
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