DHA

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in isminin verildiği operasyonu düzenledi.

Yüksekova ilçesinde, narkotik köpekler ‘Tipi’ ve ‘Işık’ ile yapılan ‘Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Operasyonu'nda, adreslerde 436 paket halinde 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.