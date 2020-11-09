Şehit Gökhan Topal'ın adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, Çubuk'ta evlatların vatan ve millet aşkıyla yetiştirildiğini net bir şekilde gördüklerini söyledi.
İlçeye sık sık geldiğini, şehit yakınlarını da zaman zaman ziyaret ettiğini belirten Yıldız, "Çubuk'taki her bir genç vatan sevgisiyle ve imanla yetiştirilmiştir. Çubukluları özel kılan bu şuurdur. Çubuk'un yeri bizde çok ayrıdır. Allah şehitliği herkese nasip etmiyor. Her aileye nasip etmiyor o şerefi. Her biri özel yetişmiş evlatlar. Bence Çubuk'un bu konuda yeri müstesnadır." dedi.
Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde felsefe öğretmeni olarak görev yapan şehit kardeşi Hilal Topal, öğrencileri tarafından şehit kardeşinin isminin yaşatılması için yapılan çalışmanın kendisini duygulandırdığını dile getirerek okul yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti.
Kaymakam Adem Keleş ise bu ülke için canlarını feda eden şehitlerin isimlerinin her alanda yaşatılmasının önemli olduğunu vurgulayarak kütüphanenin yapılmasında destek olan öğrenciler ve okul yönetimini kutladı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da kütüphanenin şehidin aziz hatırasını yaşatmakta çok isabetli bir çalışma olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Çocuklarımızın böylesine duyarlı olmaları ve kendi imkanları ile böylesi hayırlı şeyler yapmaları bizi çok mutlu etti. Burada bilgisayar eksik kalmış, inşallah onu da biz alalım. Kütüphanenin sevgili çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Açılış kurdelesini kesen şehit annesi Fatma ve babası Akif Topal, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.
Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdür Alican Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Okul Müdürü İdris Karakuş ve öğrenciler de katıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2017'de, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal, memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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