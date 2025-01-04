Şehit Fethi Sekin'i anlattı

İzmir Adliyesi otopark görevlisi Durucan Yıldız (44), şehit polis memuru Fethi Sekin'i anlattı.

Kars'ta 2002 yılında vatani görevini yaparken üzerine duvar yıkılması sonucu şehit olan veteriner er Gürkan Yıldız'ın kardeşi Durucan Yıldız (44), 2015'te İzmir Adliyesi otoparkında görev yapmaya başladı. Şu anda adliyede mübaşir olarak çalışan Yıldız, şehit polis memuru Fethi Sekin ile otoparkta görev yaptığı dönemde tanıştı.

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O GÜN ADLİYEDE OLMADIĞI İÇİN SALDIRIDAN KURTULDU Mesai dışındaki zamanlarda, saldırıda zarar gören güvenlik kulübesinde Sekin ve diğer polislerle vakit geçiren Yıldız, arkadaşlık kurduğu Sekin'in iyiliksever karakterinden çok etkilendi. REKLAM PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit edildiği saldırı günü izinli olan Yıldız, o gün adliyede olmadığı için saldırıdan kurtuldu.

"ONUN GİBİ OLMAYA ÇALIŞIYORDUM. ÖRNEK BİR İNSANDI" "İkinci şehidim" dediği Sekin ile olan arkadaşlığı ve hatırlarını olayın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen unutamayan Yıldız, Sekin'in şehadetini öğrendiğinde derin bir üzüntü yaşadığını söyledi. Fethi Sekin ile 2 yıl boyunca adliye otoparkında mesai yaptıklarını belirten Yıldız, "Adliyeye gelenlere her zaman yardımcı olmaya çalışıyordu. Öyle yardımsever bir insandı ki ben onu gördükçe onun gibi olmaya çalışıyordum. Örnek bir insandı" dedi.

"DUYUNCA HEMEN HASTANEYE GİTTİM" Yıldız, şehit Sekin ile hatıraları aklına geldikçe duygulandığını anlatarak, şöyle konuştu: "Ben olayın olduğu gün burada değildim. 5 günlüğüne izne çıkmıştım. Hatta patlamadan yarım saat önce, cenazeye gitmiştik oradan çıkışta adliyenin önünden geçtik. Eve vardığımda telefonum susmadı. Elim ayağım boşaldı. Yolun ortasında bıraktım arabayı telefonu açtım. Bana 'sen neredesin' dediler. Evdeyim diye söyledim. Beni de orada sanmışlar. Fethi Sekin'in yaralandığını duyunca hemen hastaneye gittim."

Saldırıdan bir süre önce çocuğunun sünnet düğününe davet ettiği şehit Sekin'in, kendisini kırmayarak düğüne gelerek eğlendiğini aktaran Yıldız, o günü hiçbir zaman unutamadığını sözlerine ekledi.