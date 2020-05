Şehit Eren Bülbül'ün annesi, hediye çiçeklerini oğlunun kabrine götürdü - TRABZON

AA

Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret eden Koçhan, ilk olarak şehit Eren Bülbül'ün ilçenin Köprüyanı Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe Bülbül ile bir araya geldi.Elini öptüğü Ayşe Bülbül'e çiçek hediye eden Koçhan, "Ayşe teyzeciğim, bizi de bir evladın kabul et. Anneler Günü'n kutlu olsun." dedi.- "Bunu bugün Eren aldı diyeceğim"Bülbül de Anneler Günü'nün her yıl buruk geçtiğini belirterek, "Allah razı olsun. Benim Anneler Günüm her yıl buruk geçiyor, sizin ki geçmesin oğlum. Eren çimenlerden toplar bana çiçek getirirdi. Bunu bugün Eren aldı diyeceğim. Beni unutmadığın için teşekkür ederim." diye konuştu.Aldığı çiçekleri oğlunun kabri başına getirip dua eden Bülbül, "Bu çiçekler bugün bana geldi ama bunları ben sana veriyorum oğlum. Bunlar benim değil, senindir." ifadesini kullandı.Anne Bülbül ile bir süre sohbet eden Koçhan, şehit Halit Avcı'nın annesi Fatma Avcı ile şehit Miraç Kadir Özcan'ın annesi Gülşen Özcan'ı da ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.