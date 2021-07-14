Şehit emniyet müdür yardımcısına acı veda

DHA

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher bünyesinde görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

DHA'nın haberine göre, şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in Hakkâri'de düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Cevheri'n cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne getirildi.

Cevher'in cenaze törenine Eşi Asude Cevher, babası Yusuf Cevher, annesi Sevgi Cevher ve yakın derecede akrabaları başta olmak üzere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda siyasi askeri ve emniyet mensubu katılım gösterdi.

Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine taziye dileklerini iletti.

​​​​​​​Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'de bir polis memuru tarafından vurularak şehit edilen Cevher'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.