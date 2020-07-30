Şehit çocukları için mevlit vermek yerine ihtiyaç sahiplerine yardım yaptılar - ÇORUM

Çorum Şehit Aileleri Derneğinin başkanlığını yapan Galip Deniz ile eşi Pakize Deniz, 29 Temmuz 2016'da Hakkari'de şehit düşen çocuklarının şehadetinin 4'üncü yılında düzenleyecekleri mevlit programını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal etti.Deniz ailesi, mevlit programı için harcayacakları parayı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışlamaya karar verdi. Pakize ve Galip Deniz çifti, bu parayla temin ettikleri gıda malzemelerini Gıda Bankası'na teslim etti.Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ürünlerin teslimi sırasında, bu yıl şehit ailelerinden gelen yardımların üçüncüsünün gerçekleştiğini belirterek, "Bu yolu Şehit Aileleri Derneğimiz açtı. Yardımların üçüncüsünü de Galip ağabeyimiz oğlunun mevlit giderini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Gıda Bankasına teslim etti. Yardımın Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi de ayrıca anlamlı oldu. Bu vesileyle şehadetinin 4'üncü yılında şehidimize rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun." dedi.Candan, bayram arifesinde gıda ve giysi ihtiyacı olan vatandaşların Gıda Bankası'na gelmesi durumunda kendilerine yardımcı olunacağını kaydetti.Galip Deniz de Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl mevlidi iptal ettiklerini, bu parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırma kararı aldıklarını dile getirerek, "Oğlumun adına hayır yapmak sevindirici. Onun onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bizlere bu imkanı sundukları için Çorum Belediyesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.Anne Pakize Deniz ise tüm şehit ailelerini aynı davranışta bulunmaya davet ederek, "Oğlumuz adına çok üzgünüz ama onun adına birilerine yardım ediyor olmaktan da gurur duyuyoruz. İhtiyaç sahipleri buraya gelip ihtiyaçlarını gideriyor." ifadelerini kullandı.
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