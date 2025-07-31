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        Haberler Gündem Güncel Şehit Bedirhan bebek ile annesi anıldı | Son dakika haberleri

        Şehit Bedirhan bebek ile annesi mezarı başında anıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, olayın yıl dönümünde kabirleri başında anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:10
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          Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, kabirleri başında anıldı.

        • 2

          Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, otomobille dönüşe geçti.

        • 3

          Dönüş yolunda PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan patlayıcı Bedirhan bebek ve annesinin geçtiği sırada infilak etti.

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          Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya hastanede şehit oldu.

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          Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya şehadetlerinin 7'nci yıl dönümünde anıldı.

        • 6

          Anma programına; Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü, Bedirhan Karakaya'nın anneannesi Suudiye Demir ile şehit yakınları ve vatandalar katıldı.

        • 7

          Mezar başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara çiçek bırakıldı.

        • 8

          Kızının ve torununu mezarlarını ziyaret eden Suudiye Demir, duygulu anlar yaşadı. Suudiye Demir, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Acımız bugünkü gibi. Allah devletime ve milletime ziyan vermesin. 7 yıl oldu. Sanki bugün olmuş gibi" diye konuştu.

        • 9

          Anma programında konuşan Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, "Şehitlerimiz bu güzel vatanın bize nişanesi. Onları her daim şükranla ve minnetle yad edeceğiz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bizler şehitlerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin iyi günlerinde, kötü günlerinde her zaman yanındayız. Devlet şehitlerini unutmaz. Biz de unutmayız. Tekrar mekanlarının cennet olmasını diliyorum" dedi. Belediye Başkanı Kasım Gültekin de şahitlere rahmet dileklerini iletti.

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