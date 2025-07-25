Şehit Bedirhan bebeğin babasının darp olayında 1 tutuklama

31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu. Şehit anne ve bebeği, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

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Kayseri'de yaşayan Serkan Karakaya, iddiaya göre komşuları tarafından yaşanan tartışma sonucu darbedildi. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın ardından ekipler tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan şahıslardan 1'i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.