Şehit babası tüfeğin üzerine düşüp öldü!

Adana'nın Kozan ilçesinde edinilen bilgiye göre, Ergenuşağı köyünde Sezai Ağca, gece bahçeye gelen yaban domuzlarını korkutmak ve kovalamak için tüfeğini alıp bahçeye indiği sırada tüfeğin üzerine düşerek ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre kaza sonucu hayatını kaybeden Sezai Ağca’nın şehit polis memuru Serkan Ağca’nın babası olduğu öğrenildi.

Sezai Ağca, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığına defin edilecek.