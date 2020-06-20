Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor - MALATYA

Antalya'da 2000 yılında silah kazası sonucu şehit olan jandarma er Gaffar Kuş'un babası Mustafa Kuş, Beydağı Mahallesi'ndeki evinde jandarma ekiplerince ziyaret edildi.İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin talimatıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten ekipler, şehit babasının, 24 Ocak'taki merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören evinin onarılacağını dile getirdi.Daha sonra evde başlatılan çalışmaları, jandarma ekipleri yakından takip etti.Şehit yakınları, desteklerinden dolayı jandarma teşkilatına teşekkür etti.

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