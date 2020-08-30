Şehit babası okuma azmiyle üçüncü üniversite diplomasını aldı

FETÖ'nün hain darbe girişiminde 26 yaşındayken şehit olan polis memuru Kılınç'ın emekli polis memuru babası Zeki Kılınç, darbe girişiminin ardından dernek, federasyon ve vakıfların kuruluşuna öncülük ederek Mehmetçik, şehit yakınları, gaziler ve muhtaç çocuklar için mücadele ediyor.
Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkan Yardımcısı da olan Zeki Kılınç, polislik mesleğine başladıktan sonra da devam ettiği eğitim hayatında azmiyle örnek olmayı başardı.
Eskişehir Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sisteminden 1996 yılında Sosyal Bilimler ön lisans diploması alan Kılınç, aynı üniversitenin İktisat bölümünden 2010'da mezun olarak, lisans diplomasını da aldı.
Emekli polis memuru olan Kılınç, 56 yaşında Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu da başarıyla tamamladı ve üçüncü diplomasına da kavuştu.
- Yeni hedefi avukat olmak
Şehit babası Kılınç'ın yeni hedefi ise dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesini kazanmak. Bunun için çalışmalara başlayan Kılınç, hukuk bitirip, şehit ailelerinin davalarında ücretsiz avukatlık yapmak istiyor.
Kılınç, AA muhabirine, 1987 yılında lise mezunu olarak emniyet teşkilatına girdiğini, polis olduğu dönemde kazandığı açık öğretim fakültesinden ön lisans ve lisans diplomaları aldığını anlattı.
Sosyal Bilimler ön lisans ve iktisat lisans diplomalarını aldıktan sonra da eğitim aşkının devam ettiğini dile getiren Kılınç, "Adalet ve hukuk"un ilgi duyduğu bir alan olduğunu, bu nedenle Adalet Meslek Yüksekokulunu da kazanarak kayıt yaptırdığını belirtti.
Uzmanlığı nedeniyle yıllarca mahkemede bilirkişilik yaptığını aktaran Kılınç, "Üniversitesi sınavında hukuk fakültesini kazanmam zordu. Bundan dolayı Adalet Meslek Yüksekokulu tercihinde bulundum. Bugün itibarıyla bu bölümden de mezun olarak, üçüncü diplomamı aldım. Şimdi dikey geçiş yapmak suretiyle, hukuk fakültesinden mezun olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.
- "Şehit ve gazi ailelerinin avukatlığını ücretsiz yapmak istiyorum"
15 Temmuz hain darbe girişimde oğlunu şehit verdikten sonra, Sincan'daki duruşmalara defalarca katıldığını anlatan şehit babası Kılınç, duruşmalarda hainlerin karşısında yer alan avukatlar içinde yer alıp, sorular sormayı çok istediğini belirtti.
Kılınç, duruşmalarda, avukat olup oğlunu savunmayı çok istediğini ancak bunun mümkün olmadığını dile getirerek, "Bugün kurmuş olduğumuz vakıf ve sivil toplum örgütleriyle birlikte şehit ve gazilerimizin ailelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Avukat olduktan sonra şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet sunmayı istiyorum, bir şehit babası olarak kendimi borçlu hissediyorum. Böyle bir özlemim var." şeklinde konuştu.
Şehit annesi Meltem Kılınç da eşiyle gurur duyduğunu dile getirdi.
Kendilerini onurlandıran eşinin eğitim konusunda hevesli ve başarılı biri olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti:
"Eşim hem çocuklarına hem de topluma güzel bir rol model oldu. Bu yaştaki okuma azmi, çocuklarımıza güzel bir örnek. Eşim bu konuda başarılı olunca ben de geri kalmak istemedim. Ben de eşim gibi Açıköğretim Sosyal Bilimler ön lisans ve İktisat Fakültesi mezunuyum. O üçüncü üniversiteyi bitirdi, inşallah ben de bitireceğim."
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