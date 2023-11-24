ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

3 Eylül 1994 tarihinde Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Bu dönemde Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldı. Sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesindeki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.