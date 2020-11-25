Şehit askerin hiç göremediği kızına önceden aldığı oyuncak doğum günü hediyesi oldu

Ömerli'de 4 Eylül 2019 günü gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu.
Eşinin cenaze törenine 7 aylık hamileyken, üniformasını giyerek katılan Fatma Acar, 2,5 ay sonra dünyaya gelen bebeğine şehidin isteği üzerine "İkranur" adını verdi.
Acar bir yaşını dolduran kızı İkranur ile doğum gününde eşinin mezarını ziyaret etti.
Duygulu anların yaşandığı ziyarette İkranur babasının kabrindeki fotoğrafı öptü.
Evlerinde de kızı için doğum günü kutlaması yapan Acar, İkranur'a babasının şehit olmadan önce aldığı oyuncak bebeği hediye etti.
Bu özel günlerinde Acar ailesini yalnız bırakmayan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, İkranur için yaptırdığı pastayı getirdi.
- "O bana şehidimin emaneti"
Kızının ilk doğum gününü buruk kutlayan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada şehit eşinin kızını hiç göremediğini söyledi.
Eşini kaybettiğimde 7 aylık hamile olduğunu dile getiren Acar, "Eşim şehit olmadan önce kızımızın adını İkranur koymak istiyordu. Ben de onunu emanetine İkranur adını verdim. Bugün 1 yaşında ve doğum günü. Eşimin şu an kızımı gördüğüne eminim." dedi.
Acar buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "Babası olsaydı içimizdeki bu burukluk olmayacaktı. Hiçbir zaman babasının şefkatini veremem ama o bana şehidimin emaneti. En güzel emanet ve benim için çok değerli. İkranur demek Mehmet demek." ifadelerini kullandı.
Eşinin çocukları çok sevdiğini ve hep çocukları düşündüğünü anlatan Acar, baba olacağını öğrenince gözlerini içinin güldüğünü, kızına daha doğmadan oyuncaklar aldığını belirtti.
- "Ona hem anne hem baba olacağım"
"Şehit düşmeden önce eşim kızımıza bir bebek almıştı. Bebeğin saçlarını bile kendi örmüştü. Bu bebeği babasının doğum günü hediyesi olarak verdim. Ona hem anne hem baba olacağım." diyen Acar, eşinin şehit olmadan 3 gün önce aldığı çıngırağın da kızına doğum günü hediyesi olduğunu, ona her sene babasından bir hediye vereceğini aktardı.
Acar, her mezarlık ziyaretinde kızının eşinin kabrindeki fotoğrafı öptüğünü, babasını fotoğrafından tanıdığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Kızının doğum gününü ilk önce babasıyla kutlamak istedik. Şehit olmasaydı da ilk babasıyla kutlayacaktık. Babasını öptü, babasının mezarından çiçek aldı. Mehmet'imin kokusu var çiçeklerinde. Bugünü buruk geçirdik ama şehit eşi olmak gurur verici. Kızım da ileride şehit kızı olmanın ne kadar gurur verici olduğunu anlayacak."
- "İkranur 83 milyonun evladı"
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Kandemir de şehidin emaneti olan kızını ilk yaş gününde yalnız bırakmak istemediklerini kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kalabalık bir doğum günü partisi düzenleyemediklerini aktaran Kandemir, İkranur'a yeni yaşının sağlık, huzur ve şans getirmesi temennisinde bulundu.
Kandemir, "İkranur şehidimizin bütün Türkiye'ye emaneti. Emanetimize sahip çıkacağız. İkranur yalnız değil, 83 milyonun evladı. Bugün de şehidimizin emanetlerinin yanındayız." diye konuştu.
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