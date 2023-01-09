Şehit Ali Şahin'in ismi mezun olduğu okula verildi

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için 2020 yılında yıkılan Samiye Nuri Sevil İlkokulu'nun yerine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Turgutlar Mahallesi'nde yeni yaptırılan ilkokula Şehit Ali Şahin adı verildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen EYP patlaması sonucu 20 Ocak 2016'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin'in annesi Hazan Şahin, babası Mehmet Emin Şahin ve şehit ile aynı ismi taşıyan yeğeni Ali Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter, yeni yaptırılan okulu ziyaret etti.

"ALLAH BU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN" Şehit oğullarının 2005 yılında mezun olduğu Turgutlu Samiye Nuri Sevil İlkokulu'nun yerine yaptırılan okula oğullarının adının verilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten şehit babası Mehmet Emin Şahin, "Şehit isminin okula verilmesi bizim birlik, beraberliğimizin göstergesidir. Allah bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Hepimizin şehidi, sadece benim şehidim değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İsminin kalıcı olarak verilmesi, ölmeyecek bir şekilde okula verilmesi bizleri mutlu etti" dedi.

"ŞEHİDİMİZ YILLAR ÖNCE BU OKULDAN MEZUN OLMUŞTU" Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter ise, "Kahraman aziz şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin, yıllar önce bu okuldan mezun olmuştu. Şimdi onun adının buraya verilerek yaşatılması konusunda emek veren, katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. 32 derslikli Şehit Ali Şahin İlkokulu'nun önümüzdeki günlerde, şehadet senesinde temsili olarak açılışını yapacağız ve şehidimizi yıl dönümünde anmış olacağız" ifadelerini kullandı.