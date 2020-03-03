Şehit ailelerinden Mehmetçiğe destek - KIRŞEHİR

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2009 yılında şehit olan Astsubay Ferhat Erdem'in annesi Dönüş Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib şehitleri ve aileleri için sabaha kadar dua ettiğini söyledi.O gece hiç uyumadığını anlatan Erdem, şehit askerlere kendi oğlu kadar üzüldüğünü vurgulayarak, "Allah anne ve babalarına dayanma gücü versin. Biz de aynı onlar gibiydik." dedi.Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen anne Erdem, şöyle devam etti:"İdlib'de şehit olanlara çok üzüldük. Şehit olmayınca vatan olmaz. Her zaman devletimizin yanındayız. İnşallah onlar şehitlerimizin kanını yerde koymayacaklar, vatan sağ olsun. Bahar Kalkanı Harekatı yapıyorlar, Allah askerimizin burnunu bile kanatmasın, devletimize zeval vermesin, her zaman onların yanındayız. Şehit annesi olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyorum."Hakkari Şemdinli'de 2018'de şehit olan Piyade Er Süleyman Sevim'in babası Yunus Sevim de tıpkı oğlunun şehit haberini aldığı gece gibi İdlib saldırısı haberini duyunca çok üzüldüğünü ifade etti.İçinin kan ağladığını ve şehitlerin hepsinin evladı gibi olduğunu vurgulayan Sevim, "Allah makamlarını cennet eylesin. Devletimiz, hükümetimiz de bu olayın ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlattı. Şehit babası olarak askerimizin yanındayım. Bahar Kalkanı Harekatı ile devletimizin, askerlerimizin intikamını alacağından hiçbir şüphem yok. Daima askerimizin ve devletimizin destekçisiyiz." diye konuştu.Kardeşi Muzaffer Kılıçaslan'ı 1999 yılında Şırnak'ta vatan için şehit veren Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da hiçbir saldırının Türk devletini ve ordusunu yıldıramayacağını kaydetti.Devlet ve millet olarak bu acı olayda birlik ve beraberlik içinde bulunmaya devam edeceklerine vurgu yapan Kılıçaslan, "Yaşananlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin azmini, kararlılığını kıramayacaktır. Milletimiz bir ve beraberdir. Askerimizin, ordumuzun yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu saldırının karşılığını en iyi şekilde vermiştir, verecektir." ifadelerini kullandı.
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