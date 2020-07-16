Şehit aileleri ve gaziler için İstanbul Boğazı'nda gezi programı düzenlendi

Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı önündeki iskeleden başlayan "İstanbul Boğazı Tanıtım, Seyir ve Gezi Programı"nın ilk seferine, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarından oluşan 50 kişi katıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Dost Arama Kurtarma Gemisi'yle Boğaz'da gerçekleşen gezi programında, Huber Köşkü, Kız Kulesi ile Çırağan, Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de aralarında bulunduğu tarihi ve turistlik mekanlar gemi personeli tarafından anlatıldı.
Boğaz gezisine katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Şemseddin Yalçın, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana şehit yakını ve gaziler için Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından programlar düzenlendiğini söyledi.
Bu sene pandemi nedeniyle 4 seans dahilinde 2 gün devam edecek programa her turda 50 kişi olmak üzere toplamda 200 şehit yakınını davet ettiklerini dile getiren Yalçın, dün de İstanbul'daki tüm şehit yakınlarını Cumhurbaşkanının daveti üzerine Ankara'ya götürdüklerini belirtti.
- 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattılar
Etkinliğe katılan 15 Temmuz gazisi Ersin Pekdemir, Boğaz gezisine ailesiyle katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.
Cumhurbaşkanının çağrısıyla sokağa çıktığını ifade eden Pekdemir, üzerilerine çıktıkları tankları geri çevirmeye çalışırken yaralandığını, devletin yardımıyla sağlık sorunlarının çözüldüğünü kaydetti.
Pekdemir, "Şu an gaziyim ve onurluyum. Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Atalarımızın bize verdiği bu emaneti de ilelebet sürdürecek olmamızdan herkesin emin olmasını isteriz." ifadelerini kullandı.
Gazinin eşi Eşi Şehriban Pekdemir de "O gece eşim 'Hakkınızı helal edin.' dedi. Daha önce olsa kapıyı tutardım ama o gün tutmadım. 'Vatan için her şeyi yap.' dedim. Allah'a şükür gazi oldu." dedi.
15 Temmuz Gazisi Fatih Öztürk, çocuklarıyla çok güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Öztürk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ayağından vurularak yaralandığını kaydetti.
Öztürk, "Bu bir görev değil mecburiyetti. Allah o gücü, kuvveti ve cesareti verdi. Tankın altında ezilenleri ve feryadı duydukça kendi acımdan ziyade o kardeşlerimin acısına üzüldüm. Dünya tarihinde soykırımlar oldu ama 15 Temmuz'da işin enteresanı, ülke benim, bayrak aynı bayrak, benim üniformam ve benim tankımla bize ihanet ettiler." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında başlayan etkinlik, öğleden sonra ve yarın da devam edecek.
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