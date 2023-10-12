'Şehirleri daha dayanıklı kılma' buluşması

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148 oturum, 18 gezi programı ve 386 konuşmacı ile kentsel meseleleri belediye başkanları, uygulayıcılar, akademi ve sivil toplumun katılımıyla tartışmaya açan MARUF23, Tahir Büyükakın’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış oturumunda Kentsel Dönüşüm Danışmanı & Viyana Eski Belediye Başkan Yardımcısı Maria Vassilakou ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da konuşmacı olarak yer aldı. UN-Habitat Küresel Çözümler Bölümü Direktörü Rafael Tuts ise video mesaj ile foruma katıldı.

Büyükakın yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Dayanıklı şehir dediğimizde bir şokla karşı karşıya kaldığında o şoka karşı mukavemet gösterebilecek bir şehri konuşuyoruz. Şehrin hangi tür risklere maruz kalabileceğinin tahminlerini yapmak zorundayız. İklim krizi, gıda krizi, deprem riskleri, hepsini tahmin edebilir miyiz? İnsanlık tarihi gösteriyor ki birçok hata yapmışız. O nedenle ön görmeyi mümkün hale getiren, öğrenen yapılar inşa etmeliyiz. Hem ödülü hem cezayı öngören açık sistemler inşa ettiğinizde öngörülebilir hale getirilmiş sistemler inşa etmiş olursunuz.”

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"HATALARDAN ÖĞRENEREK DAYANIKLI OLURUZ"

Hatalardan öğrenmenin sistemleri dayanıklı hale getirdiğine vurgu yapan Büyükakın “Sistemin iyi olanı teşvik edici, kötü olanı caydırıcı bir açık sistem olarak inşa edilmesi halinde belirsizliği olabildiğince öngörülebilir hale getirmiş olursunuz. Yönetimsel açıdan baktığınızda dayanıklılık için açık bir sisteme ihtiyacımız var. İyi uygulamaları teşvik eden kötü uygulamaları cezalandıran bir sisteme ihtiyacımız var. Karmaşıklaştırmak yerine detaylandırmak lazım. Basit güzeldir.”

ATIKLARDAN BİR ORKESTRA

MARUF kapsamında paneller, söyleşiler, İstanbul içinde rehberli turlar, sergiler, kent sineması kapsamında film gösterimleri, kent kütüphanesi ve müzik performansı gibi etkinlikler düzenlendi. Atık malzemeden ileri dönüştürerek ürettiği enstrümanlarla müzik yapan Fungistanbul, MARUF23’ün açılış oturumunda katılımcılara bir müzik performansı sergiledi. Başkan Büyükakın grubun müzik aleti olarak kullandığı cam şişe ve plastik bavulu eline alarak “Hangisi daha dayanıklı? Plastik mi? Peki ya ateş karşısında hangisi daha dayanıklı? Evet, cam” diyerek dayanıklılık kavramının göreceliliğinin altını çizdi.

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan “Bu yıl Marmara Belediyeler Birliği olarak MARUF kapsamında UN-Habitat ve Metropolis tarafından düzenlenen 7 Ekim Dünya Büyükşehirler Günü’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ekim ayı kentleşme için önemli bir ay. Bu ay boyunca sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler için Dünya Mimarlık Günü, Dünya Yürüyüş Günü, Dünya Habitat Günü gibi birçok etkinlik düzenleniyor. MARUF’un da Ekim ayında düzenlenmesinin sebebi bu” şeklinde konuştu.

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"BU HEDEFLERE YÜZYILLLAR ÖNCE ULAŞMALIYDIK"

Dünya Büyükşehirler Günü programı’nda konuşan Bogota Belediye Başkanı ve Metropolis Başkanı Claudia Lopez şunları söyledi: “Biz insanlar olarak bu gezegende tek yaşamıyoruz; hayvanlara, bitkilere özen göstermeliyiz. Şehirlerimizi ona göre tasarlamalıyız. Onlar biyoçeşitliliğe sahip olan şehirlere ihtiyaç duyuyorlar, metroya değil. Metropoliten yönetimi söz konusu olduğunda çok seviyeli bir yönetişime ihtiyacımız var; siyasi ve idari sınırların ötesine geçmeliyiz. SKA’ların 2030 itibariyle sadece yüzde 15’inin erişebilir olduğu tartışıldı. Yüzyıllar önce başarmamız gereken şeyi 2030 yılına hedef diye koyuyoruz. Küresel çapta kamu yatırımı ve yeşil çözümler istiyoruz.”

Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaquer ise insanların çok uzun süre şehirleri doğanın karşıtı olarak tanımladığını ama şimdi özellikle iklim krizi karşısında doğayla büyükşehirlerin ittifak yapması gerektiğini altını çizdi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir