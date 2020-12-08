TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, muhabirine yaptığı açıklamada, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şirket sayısının 330 olduğunu, bu firmaların 8 bin otobüsünün bulunduğunu söyledi.
Bu şirketlerin direkt istihdamının 300 bini aştığını dile getiren Özcan, bu sayının yazıhanelerde, yol kenarındaki işletme ve restoranlarda çalışanlarla birlikte 500 bine kadar çıkabildiğini aktardı.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmelerin pandemi nedeniyle yüzde 50 doluluğa bile ulaşamadığı zamanların olduğunu dile getiren Özcan, sektörün zor durumda olduğunu anlattı.
Özcan, "Otobüslerimizin yüzde 50 kapasiteyle çalışırken köprü, otoyol, akaryakıt, SGK, vergi, kredi gibi giderlerimiz sabit kaldı. Bu nedenle sektörün yaşadığı sıkıntıların biraz da olsa hafifletilmesi amacıyla pandemi süresince köprü ve otoban fiyatları yüzde 50 düşürülmeli, akaryakıttan alınan ÖTV düşürülmeli, SGK ödemeleri ertelenmeli ya da yarısı alınmalı." diye konuştu.
Sektörden alınan vergilerin faizsiz ötelenmesi talebinde bulunan Özcan, ayrıca esnafa destek olmak amacıyla düşük faizli kredi sağlanması gerektiğini vurguladı.
"BAKANLIK GEÇİCİ OLARAK TABAN FİYAT TARİFESİ AÇIKLAMALI"
TOFED Genel Başkanı Özcan, İstanbul'a geliş ve gidişlerde bu süreçte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini, böylece gider kalemlerinden birisinin düşeceğini söyledi.
Cuma akşamlarından pazartesi sabaha kadar uygulaması başlanan sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların yolcuların seyahat etmek istemediğini dile getiren Özcan, mecburi seferlerin sefer süresinden kısa bir süre önce ani iptali halinde firmalara cezai işlem uygulanmaması talebinde bulundu.
Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün kilometre bazında taban ücret tarifesini geçici olarak yayınlanması gerektiğini aktardı.
Pandemi sürecinde artan korsan taşımacılık faaliyetleri nedeniyle zarara uğrayan sektör şirketlerinin haklarının korunması için Karayolu Yolcu Taşıma Mevzuatında acil değişiklik yapılmasını isteyen Özcan, böylece korsan taşımacılık yapanlara araç bağlama müeyyidesinin getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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