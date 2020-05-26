Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? sorusu yasağın devam ettiği 15 ilde yaşayan ya da o illere giriş çıkış yapmak isteyenlerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsmaında şehirlerarası seyahat yasağı olan illere ancak alınan izin belgesi ile giriş çıkış yapılabiliniyor. İşte şehirlerarası seyahat yasağı ile ilgili detaylar...

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyük şehir ile Zonguldak’ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının devam etmesi kararı çıkmıştı. 15 ilde seyahat yasağı 3 Haziran saat 24.00'e kadar devam edecek. Bu yasağın uzayıp uzamayacağına dair karar da yine kabine toplantısında alınacak.

SEYAHAT YASAĞI OLAN ŞEHİRLER

Son kabine toplantısında alına karar doğrultusunda; Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a giriş çıkışlar yasak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ (HES KODU) NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Salgınla bulaşan hastalıklarla ilgili, sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda, özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden, HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. "dedi.

HES kodlarının kişiye özel üretilen tekil kodlar olduğunun altını çizen Koca, kontrolü ve yönetiminin kişinin elinde olacağını vurguladı.

T.C. kimlik numarası gibi sabit olmadığını, her paylaşımda farklı bir kodun oluşturulacağına dikkati çeken Koca, kod sayesinde kimsenin kimlik numarası gibi kişisel bir bilgiyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacağının altını çizdi.