Şehirlerarası Otobüs Terminali açıldı - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Şehirler Arası Otobüs Terminali Müdürü Fatih Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibari ile normalleşme adımları çerçevesinde otogarın açıldığını söyledi.

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