Şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? Bakanlar Kurulu kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya açıklama getirmişti. Yapılan açıklama sonrasında merak edilen soru da cevabını bulmuş oldu. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı var mı? İşte, merak edilen sorunun cevabı...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İller arası seyahat yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise şu açıklama yer aldı:

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:

KİMLER MUAF OLACAK?

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."

SEYAHAT KISITLAMASI GELECEK Mİ?



Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı alınan son tedbirleri anlattı.

İlhan, "Tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerek. Bir tanesi, en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu" dedi.

Prof. Dr. İlhan, iller arası kısıtlamanın gündeme gelmeme nedenine ilişkin, "İller arası dolaşım ticari dolaşım dışında çok da fazla yok. Turizm mevsimi değil, havalar soğudu, insanlar gezmeye, Anadolu'ya ya da deniz kenarına gitmiyor. Mart- nisanda okullar kapatılınca pek çok kişi memlekete gitti, tatil beldesine gitti. Şu anda böyle bir dolaşım riski söz konusu olmadığı için iller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabi ki böyle bir kısıtlama da gelebilir, hastaların çok olduğu yerler için" dedi.