Şehirler arası otobüs sefer sayısı günlük 700'e düştü - İSTANBUL

AA

Özcan, AA muhabirine, Türkiye'de Kovid-19 salgınının başlamasıyla bir süre otobüs seferlerine sınırlama getirildiğini hatırlattı.Şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'da kaldırıldığını anımsatan Özcan, "Seyahat sınırlamasının kalkmasıyla birlikte seferler yüzde 50 yolcu kapasitesiyle yapılmaya başlandı. Yolcu sayılarımızda o zamanlardan beri sürekli azalma yaşandı." diye konuştu.

Birol Özcan, önceki kış aylarında ortalama günlük sefer sayısının 1800 olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sefer sayımız yaz aylarında 2 bin 500'e kadar çıkıyordu. Bayramlarda da ek seferler koyuyorduk. Ama pandemi döneminde sefer sayılarımız azaldı. Şehirler arası yolculuğun izne tabi olduğu dönemde sefer sayımız günlük 30'lara kadar inmişti. Kısıtlamalar kaldırılınca seferler günlük 1150'lere kadar çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle şu anda İstanbul otogarında günlük sefer sayısı 700'e düştü. Yapılan seferler yüzde 50 yolcu taşıma kapasiteli. Yolcu sayımız yarıdan fazla azaldı. Milli Eğitim Bakanımız 16 Kasım'da ara tatil uygulanacağını açıkladı. Eskiden ara tatil zamanında ek seferler koyardık. Ama şu anda yolcu da yok, satış da. Bazı günlerde otobüsler 8-9 kişiyle seyahat ediyor. Bu sayılar düşmeye devam ediyor. Bu durum firmalara büyük zarar veriyor."

- "HES kodu olmayanlara kesinlikle bilet satışı yapmıyoruz"

Yüzde 50 kapasiteli yolcu taşımacılığında, yan yana oturmanın bir dönem yasak olduğunu dile getiren Özcan, daha sonra yapılan görüşmelerin ardından aynı soyadı taşıyan kişilerin yan yana oturmasına izin verildiğini ifade etti.Özcan, bu durumun kendilerine olumlu yansıdığını aktararak, "Bu sayede 20 kişi bir seferde yolculuk yaparken, yolcu sayılarımız daha sonra 27'lere kadar çıktı." dedi.Otobüslerin sürekli denetlendiğini de vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlık tarafından otogarda sürekli denetimler yapılıyor. Biz her türlü tedbirleri aldık. Ayrıca HES kodu olmayanlara kesinlikle bilet satışı yapmıyoruz. Yapıldıysa da hem para cezası kesiliyor hem de o otobüs 10 gün bağlanıyor. Bu konu nedeniyle şimdiye kadar sadece 2 otobüse ceza kesildi. Otobüslerimiz temiz, kontrollü ve sağlıklı. İnsanlarımız güven içinde bilet alıp seyahat edebilirler."