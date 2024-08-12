"Kötü saç günü" geçiriyorum diyorsanız önce bunları görmelisiniz! 10 kişi saçlarıyla ilgili hayal kırıklıklarını paylaştı!
Güzellik uğruna çıktığınız yolculuk bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olabilir. Şehrin en iyi kuaförüne güvenip randevu alanlardan sabah güzel buklelere uyanmak için bigudi yapanlara kadar kişiler, hayal ettikleri saçları elde etmek yerine kötü saç günü kabusunu yaşadılar. İşte o anları paylaşan 10 kişinin eğlenceli ve şaşırtıcı hikayeleri!
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Hepimiz kusursuz bir saç günü hayal ederiz, ancak bazen işler ters gidebilir. Saçlarıyla ilgili büyük umutlarla kuaföre giden bu kişiler, hayal kırıklıklarıyla döndüler. Kötü saç günü yaşayan 10 kişinin paylaştığı bu hikayeler, sizleri hem güldürecek hem de şaşırtacak!
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1. Kutu boya ile saçlarımı açık kahverengiye döndürmeyi denedim ama pek başarılı olduğum söylenemez.
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2. Sadece saçımı kıvırcık yapmak istedim, başarısız oldum.
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3. Hiç ucuz diye bir kuaförü tercih ettiniz mi? Yapmadan önce tekrar düşünün.
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4. Yeni bir kuaföre gitmeyi denedim, şimdi ağlıyorum.
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5. Hafif ve belli belirsiz bir balyaj istedim. Kuaför düzeltme taleplerime cevap vermiyor.
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6. Kız arkadaşım saçımı keserken "minik" bir hata yaptı.
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7. Salondan yeni çıktım. Saçımın arkasını görene kadar harika göründüğünü zannediyordum.
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8. Çenemin "altında" bir kesim istemiştim ve saçımın hepsini kesti! Buna nasıl şekil verebilirim?
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9. Şehrin en yüksek puanlı en iyi kuaföründen bir alt kesim için randevu almak üzere tam 6 hafta bekledim. Aldığım şey bu, yardım edin!
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10. Saçımı boyarken iki farklı renge sahip olmayı planlamıyordum!
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Reddit