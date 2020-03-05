05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarı açıklandı
- Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen: - "Yalnızca Darülbedayi için değil, dünyanın her yerinde, kurumsal tiyatrolarda korkunç bir erkek egemenliği hep sürdü. Biz istedik ki bu sezon ilk defa kadın yazarlar ve yönetmenler çoğunluğu oluştursun"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 2020-2021 sezonu repertuvarı açıklandı.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen yeni sezon programının açıklandığı basın toplantısı, müzik dinletisiyle başladı.
İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, oyunları alışılmışın dışında ekim ayı yerine Dünya Kadınlar Günü haftasında duyurmak istediklerini söyledi.
Darülbedayi'nin 106 yıllık geçmişi olduğunu anımsatan Ergen, "Yalnızca Darülbedayi için değil, dünyanın her yerinde, kurumsal tiyatrolarda korkunç bir erkek egemenliği hep sürdü. Biz istedik ki bu sezon ilk defa kadın yazarlar ve yönetmenler çoğunluğu oluştursun." dedi.
Ergen, çok sayıda sanatçı, yazar ve yönetmenin de fuaye alanında bulunduğunu kaydederek, "Herkesi tanımak zorunda değilsiniz çünkü çok yeni eser var. Gidip onlara 'Siz kimsiniz, oyun mu yazdınız, oyun mu yönetiyorsunuz?' diye sorabilirsiniz." diye konuştu.
Tiyatro yönetmeni ve oyuncu Özgür Kaymak, Şehir Tiyatrolarının yetiştirdiği ve desteklediği bir yönetmen olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"19 sezondur sanırım ilk kez bu başlık altında bir sezon açılışı yapıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Bu kadar değerli kadın yazar ve yönetmenle bir arada olduğum için de çok mutluyum. Kadının olduğu yerde yenilik, güzellik ve cesur işler vardır. Önümüzdeki sezonun da böyle olacağına inanıyor, iyi sezonlar diliyorum."
Tiyatro yönetmeni ve oyuncu Aslı Öngören, çok mutlu, heyecanlı ve umutlu olduklarını belirterek, "Ben inanıyorum ki kadınlar onlara sunulan alanlarla yetinmezler, yetinmeyecekler ve yetinmemekteler. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi kendi alanlarını açıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kadınların olduğu yerde her zaman cesur, yeni ve köklü şeylerin olduğunu söyleyen Öngören, "Bu da Şehir Tiyatrosuna çok yaraşır diye düşüyorum. Hepimiz için heyecan verici, tiyatro konuştuğumuz, mesleği tartıştığımız, bize yeni açılımlar getiren ve yeni kanlarla beslendiğimiz daha da artarak güzel bir sezon olmasını diliyorum." dedi.
Toplantıya Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ile oyun yazarı, yönetmeni ve oyuncular da katıldı.
Şehir Tiyatrolarının planlanan yeni sezon repertuvarında "Hamlet", "Vanya Dayı", "Cesaret Ana ve Çocukları", "Yaygara 70", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", "Gül'e Ağıt", "Umut", "Kısraklı Kadın", "Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık", "Yaftalı Tabut", "Kurtlar" ve "Beşamelli Tavuk" oyunları yer alacak.
,Aişe Hümeyra Bulovalı
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