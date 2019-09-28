28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EKİM AYINDA SAHNELENECEK OYUNLAR VE KONULARI
İKİ EFENDİNİN UŞAĞI
Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor.
Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği oyunda, Yılmaz Aydın, Çağlar Ozan Aksu, Doğa Başak, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Murat Güreç, Muzaffer Berışa, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Buğra Özgün, Ali Murat Altunmeşe rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
AY, CARMELA
İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar. Jose Sanchis Sinistera’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Erkan Akkoyunlu rol alıyor. Oyun, 30 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.
VAHŞİ BATI
2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan tiyatrosu ve dünya edebiyatının cesur yazarlarından Sam Shepard, en meşhur oyunu “Vahşi Batı”da rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor. Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor.
Shepard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. Sam Shepard’ın yazdığı Ergun Üğlü’nün yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Alev Oraloğlu, Eraslan Sağlam, Serdar Orçin rol alıyor. Oyun, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 31 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.
KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI
Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır.
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