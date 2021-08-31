Şehir Tiyatroları, eylülde 16 oyunla seyirci karşısına çıkacak

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Yeni tiyatro sezonunda müzikallerden klasiklere, tarihi oyunlardan yeni yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar, 1 Eylül'den itibaren izleyiciyle buluşacak.

"Antigone", "Yaftalı Tabut", "Veba", "Maviydi Bisikletim", "İfigenya" ve "Moby Dick" adlı yeni oyunların yanı sıra "Hastalık Hastası", "Geçit", "Ay Carmela!", "Can Yeleği", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", "Zehir", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", "Matruşka", "Çın Sabahta" ve "Uzlaşma" oyunları da seyircinin beğenisine sunulacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki Yaz Oyunları gösterimleri de devam edecek. Ayrıca İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezonda Müze Gazhane'deki iki yeni sahnesinde de oyunlarını sahnelemeye başlayacak.