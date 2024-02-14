Şehir hayatını bırakıp hayallerindeki yaşamı köyde kurdular

Topcalı, hayvanların sütünden çökelek, tereyağı, yoğurt yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle sağlıklı yaşama geçtik ailece, sonra ürettiklerimizin fazlasını satmaya başladık. Küçük bir bahçem de var, onu ekiyorum. Oradan konserve yapıyoruz. Pazara neredeyse sadece patates soğan almak için gidiyoruz. Ayrıca ürettiklerimizi satıyoruz. Oradan ek bütçemiz oldu. Eve ve çocuklarıma desteğim var. Bu hayata çok alıştım, bir daha şehir hayatında yapamayız. Burada mı olur, hayat bizi başka bir yere mi sürükler bilemem ama artık şehir hayatında yapamayız."