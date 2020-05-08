Şehidin göremediği kızına hem annelik hem babalık yapıyor - MARDİN

Teröristlerin hain saldırısı sonucu 4 Eylül 2019'da şehit olan Acar'ın Ömerli ilçesinin Salihköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Fatma Acar, 6 ay önce doğan bebeğine eşinin isteği üzerine "İkranur" adını verdi.Eşini kalbine gömen Acar, ondan yadigar kalan kızına hem annelik hem babalık yapıyor.Yedi aylık hamileyken kaybettiği eşini, kocasına ait kamuflajını giyerek uğurlayan Acar, şehit eşi olmaktan gurur duyuyor.Acar, kızı İkranur ve ölmeden önce ona aldığı hediyelerle sık sık eşinin mezarını ziyaret ederek, özlem gidermeye çalışıyor.Anlamlı gününde Acar'ı yalnız bırakmayan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit eşine çiçek verdi.- "Eşim bana ilk Anneler Günü hediyesini almıştı"Fatma Acar, kucağında 6 aylık bebeğiyle ilk Anneler Günü'nde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.Gözü yaşlı Acar, 1 Kasım 2018'de evlendikleri eşinin geçen yıl 4 Eylül'de şehit olduğunu anımsatarak, bu sene ilk kez Anneler Günü duygusunu yaşadığını söyledi."Hamile kaldığımda eşim bana ilk Anneler Günü hediyesini almıştı. Eşim şehit olduğunda 7 aylık hamileydim. O hediyenin bende ayrı bir önemi ve gururu var. O hediye benim için bir ömür yeterli." diyen Acar, şöyle konuştu:"Kızını göremedi. Umarım şimdi görüyordur. İlk defa Anneler Günü duygusunu yaşıyorum. Gelecek yıllarda bu hediyeyi Allah kısmet ederse kızımdan almak isterim."- "Babasının izinden gitmek isterse de destek vereceğim""Eşim hep 'Bir kızım olursa adını İkranur, oğlum olursa da Ömer Halisdemir koyacağım. diyordu. Sonra kızımızın olacağını öğrenince adını İkranur koydu. Şehit olduktan sonrada vasiyetini yerine getirdik, adını İkranur koyduk." ifadelerini kullanan Acar, bundan sonraki hayatını şehidin kendisine emaneti olan kızına adayacağını aktardı.Devletin de desteğiyle bebeğini büyüteceğini anlatan Acar, şunları kaydetti:"Kızım önce Allah'a sonra bana emanet. Rabb'im büyük. Babasının yokluğunu fark ettirmeyeceğim. Her zaman destek olacağım. Okutacağım, büyüteceğim. Hangi mesleği seçerse de destekleyeceğim. Babasının izinden gitmek isterse de destek vereceğim. Bu saatten sonra bunu gururunu yaşıyorum. Şehit eşi olmanın gururu çok farklı. Kızım da şehit kızı olmanın gururunu yaşayacak. Bu gururla büyüyeceği için de mutluyum. Keşke eşim sağ olsaydı, görseydi ama hep dediğimiz gibi vatan sağ olsun. Allah razı olsun, devletimizde hep arkamızda. Allah devletimize zeval vermesin."
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