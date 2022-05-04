Şehidin cenaze namazını babası kıldırdı

Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan kardeşi Yasin Bahadır'ın fotoğrafını taşıdığın şehidin naaşı, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen karşılama törenin ardından ilçeye bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
ŞEHİT OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI
Evinin önünde ailesi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra Sultaniye Merkez Camisi'ne getirilen şehidin cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı.
Bahadır, daha önce babasının cenaze namazını kıldırdığı camide bu kez oğlunun cenaze namazını kıldırdığını belirterek, şöyle konuştu:
"Burada yatan benim oğlum. Dini, imanı, vatanı, milleti, bayrağı ezanı için şehit oldu. Başka bir şey için değil. Onun paraya pula yere ihtiyacı yoktu. Allah’a şükür biz onun için göndermedik. Zaman zaman aile meclisi olarak toplandık, paradan dolayı orada onu tutmadık. Biz şuna inanıyoruz ki bu vatan çok şehit vermiştir kurulana kadar. Kurulduktan sonra da yine dahili ve harici düşmanlara karşı şehit vermek zorundadır ki vatanda huzur içinde, dinimiz, bayrağımızla, milletimizle yaşayalım. Biz zor bir gündeyiz. Destek için geldiniz Allah razı olsun. Devletimizi her zaman yanımızda hissediyorduk, hissettik, edeceğiz de ve dik durduk, eğilmedik. Biz değil bir tane Talha, binlerce Talha’yı dini, imanı, vatanı, milleti için feda ederiz. Bundan hiçbir zaman yılmadık, korkmadık. O hainler, o soysuzlar bilsin ki biz burada dimdik ayaktayız. Biz burada eğilmedik."
GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
Okunan duaların ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, Sultaniye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.
Defin sonrası aileye Türk Bayrağı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Vali Muammer Erol tarafından verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Çiftlikköy Şehit Baçerettin Özgür İlkokulu Müdürlüğü görevini yürüten baba Hakkı Bahadır'ı arayarak taziyelerini iletti.
Şehidin annesi Emine Bahadır, kardeşleri ile yakınlarının katıldığı törene, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Teğmen Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'a rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan askerimiz Teğmen Talha Bahadır'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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