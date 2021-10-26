Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi

Çamardı ilçesi Kavlaktepe köyünde oturan Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın babası Mehmet Kızıltan (82), 19 Ekim'de hayatını kaybetti. Kızıltan'ın cenazesi, Çamardı Kaymakamı Abdulkadir Nar, askeri erkan, yakınları ve köy halkının katılımıyla toprağa verildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şehidin KOAH hastası annesi Ayşe Kızıltan (73), cenaze töreninde koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan anne Kızıltan, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Kızıltan, gözyaşları arasında toprağa verildi.