Suriye’nin İdlib bölgesinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24),memleketi Kahramanmaraş’ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunu havaalanında asker selamıyla karşılayan anne Zeynep Baykuş, "Kimseye meydan vermeyeceğiz, bir ölür bin doğarız kuzum" dedi.

ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP TÖREN YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş için Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi Malik Ejder Türbesi yanındaki meydanda öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

AİLESİ ZORLUKLA AYAKTA DURABİLDİ

Törende, şehidin 6 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Ayşe, baba Ali, anne Zeynep, kardeşleri Onur ve Furkan Baykuş ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

MAHALLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Güven'de katıldı.