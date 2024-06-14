Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ambalaj Sanayi halka arz oluyor! Haziran halka arz takvimi
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. 1.7 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya giren firma toplamda 59 milyon lot dağıtmak için hazırlanıyor. İşte, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi halka arz detayları...
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Haziran ayında bir şirket daha halka arz oluyor; Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Eşit dağıtım ile 59 milyon lot dağıtacak firma Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. T1-T2 bakiyesinin kullanılamayacağı halka arzın detayları gün geçtikçe netleşecek. İşte, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...
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SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 30 TL olarak belirlendi.
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SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 59 milyon lot dağıtacak. Henüz olası lot dağıtımı açıklanmadı.
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SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın henüz talep toplama tarihi ve BIST'te işlem görme tarihi açıklanmadı.
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SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM FON KULLANIMI
Şirketin halka arzdan elde ettiği fonu nasıl kullanacağı henüz bilinmiyor.