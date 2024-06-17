Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. 59 milyon lot dağıtımı yapacak firmanın detayları netleşmeye başlarken, şirketin halka arz büyüklüğü 1.7 milyar TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılamayacağı halka arzın detaylarını sizler için derledik. İşte, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...