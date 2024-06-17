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        Haberler Bilgi Ekonomi Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi halka arz hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri

        Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ambalaj Sanayi halka arz oluyor! İşte talep toplama tarihleri

        Yatırımcıların gözü Haziran ayı halka arz takviminde. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. 59 milyon lot dağıtmaya hazırlanan şirketin talep toplama tarihleri de açıklandı. İşte, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:59
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        • 1

          Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. 59 milyon lot dağıtımı yapacak firmanın detayları netleşmeye başlarken, şirketin halka arz büyüklüğü 1.7 milyar TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılamayacağı halka arzın detaylarını sizler için derledik. İşte, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...

        • 2

          SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 30 TL olarak belirlendi.

        • 3

          SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 59 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

          - 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).

          - 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).

          - 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).

          - 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).

          - 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).

          - 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).

          - 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).

        • 4

          SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplayacak.

        • 5

          SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HALKA ARZ FON KULLANIMI

          Yüzde 50 İşletme sermayesi.

          Yüzde 20 Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları.

          Yüzde 30 Yeni yatırımlar.

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