Sefo konserine çıkan Fevzi'den Ufuk Beydemir'e yanıt!

Sefo'nun kendi eleştirisine yanıt vermesinden sonra yine sessiz kalmayan Ufuk Beydemir, "Ben sıfır yetenek bir çocuğun “başarı”sını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hâlâ. O şarkıyla şu kulak kanatan video’yu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" dedi.