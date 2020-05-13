"Şefkat Eli Projesi"nde 1.500 eve ulaşıldı - İSTANBUL

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen “Şefkat Eli Projesi”yle ilçede yaşayan yaşlı, kronik rahatsızlığı ve engeli bulunan vatandaşların evleri temizleniyor, çamaşır ve bulaşıkları yıkanıp evde kuaför hizmeti veriliyor.Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan alınan bilgiye göre proje kapsamında ilk etapta Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ev ziyaretleri yapılarak aileler belirleniyor. Daha sonra bu ailelere ayda iki kez proje kapsamında ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veriliyor.Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine giden personel, vatandaşların evlerini temizliyor, çamaşır ve bulaşıklarını yıkayıp, yemeklerini yapıyor. Vatandaşlara ev temizlik hizmetinin yanı sıra kişisel bakımları için kuaför hizmeti de veriyor. Proje kapsamında ziyaret edilen evler yılda bir kez boyanıp, tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılarak ayda bir kez de ilaçlanıp dezenfekte ediliyor.Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, sosyal devlet olmanın bilinciyle 2017’den itibaren yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bugüne kadar 1.500 haneye bu hizmetleri ulaştırdıklarını belirtti.Kubilay "Şefkat Eli Projesi kapsamında bakıma muhtaç yaşlılara ve engellilere modern çağın bir gereği olarak insan onuruna yakışan hizmet verilmekte, bunun yanında duygusal paylaşım ortamı oluşturularak gerekli danışmanlık ve refakat hizmetleri de sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.Darülaceze Vakfı’na da teşekkür eden Kubilay, "İlçemizde ihtiyaç sahibi, kimsesiz olan tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
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