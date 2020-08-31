Sefirin Kızı 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Heyecanın kaldığı yerden devam edeceği Sefirin Kızı'nda Sancar ve Nare'nin kavgası sürerken Gediz, Nare'yi kazanmak için artık harekete geçiyor. Sefirin Kızı yeni sezon yeni bölümüne dair detaylar haberimizde.
SEFİRİN KIZI 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sefirin Kızı 2. yeni sezon, 7 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek 18. bölümle başlayacak.
SEFİRİN KIZI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.
Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.
Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”
Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
‘Bu destan denizin dibinde başladı, orda bitmez ki”
Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.
Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek’in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz’i tüm bu olayların ortasına taşır.
Nare çocuğunu ararken, Akın’ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman’dan Melek’i kullanarak Nare’yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman’ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar’ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.
Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?
Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?
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