Sefirin Kızı son bölümü bu akşam Star TV ekranlarından izleyicisi ile buluştu. Başrollerini Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in aldığı Sefirin Kızı yeni sezona bomba gibi dönüş yaptı. Peki, Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI 18. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan'a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım' der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare'nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare'ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?