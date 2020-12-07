NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU (NARE ÇELEBİ) KİMDİR?
Bir büyükelçinin kızı. İzlanda’da doğmuş; Norveç’te, Japonya’da, Hindistan’da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı.
Hep Sancar’a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı.
Sancar’dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı.
Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın.
ENGİN AKYÜREK (SANCAR EFEOĞLU) KİMDİR?
Belediye Başkanı’nın zeytinliklerinde çalışan fakir bir yarıcının oğlu; Muğla’dan başka bir yer görmemiş bir köylü çocuğu.
Hep Nare’ye sevdalı, hep Nare’nin ihanetinin acısını taşıdı, kalbinde hep o sırtından bıçaklanmış köylü çocuğunu sakladı.
Nare’den sonra hırs yaptı, zengin oldu. Babasının yarıcılık yaptığı o zeytinlikleri satın aldı, şimdi bir konakta oturuyor ailesiyle. Hatta evlendi.
Sancar bir Efe. Gazabı yakan şefkati saran, öfkesi de sevdası da büyük, neşesi de acısı da yüksek, halkın bağrından kopmuş bir adam.
URAZ KAYGILAROĞLU (GEDİZ IŞIKLI) KİMDİR?
Muğla’nın en köklü ailelerinden birinin oğlu. Babası Muğla’nın çok sevilen Belediye Başkanı idi, Gediz de cok sevilen bir iş adamı ve Sancar’ın ortağı.
Nare çocuğuyla birlikte Muğla’ya dönünce ona aşık oldu ama Sancar da en yakın arkadaşı!
Gediz bir Joker. Çok eğlenceli bir adam ama kızınca dünyayı yakıp seyrine bakabilir.
ERHAN ALPAY (AKIN VARDARLI) KİMDİR?
Nare’nin aynı evde birlikte büyüdüğü, abi bildiği adam.
Çok zengin ailesi bir kazada ölünce babasının yakın arkadaşı olan Sefir Bey’in vesayeti altına girmiş. Sefir Bey’in mirasına göz diktiğini farkedince, o da Nare’ye göz koymuş.
Akın tam bir narsist sosyopat. Yaptığı hiçbir şeyden sorumluluk hissetmez ve pişmanlık nedir bilmez.
HİVDA ZİZAN ALP (ELVAN EFEOĞLU) KİMDİR?
Halisefe’nin ilk gelini, Sancar’ın kardeşi Yahya’nın karısı. Onu da köyden aldılar, feci halde sonradan görme bir kadın ama çok neşeli; çok dandun, patavatsız bir kadın.
Kaynanası Gökgörmedik Elvan diyor ona ama Elvan kaynanasını çok seviyor. Kocasından önce kaynanasına sevdalanmış zaten, Yahya’nın karısı değil Halise Efe’nin gelini olmak istemiş.
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