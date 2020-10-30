Sefirin Kızı 26. bölümde heyecan durulmuyor! Sefirin Kızı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre bu hafta yayınlanacak olan 26. bölümle birlikte diziye yeni bir oyuncu katılacak. Sefirin Kızı'na katılan yeni oyuncu kim? Sefirin Kızı'na yeni giren oyuncu neyi oynayacak?

SEFİRİN KIZI YENİ OYUNCU KİM?

NGM ve O3 Medya ortak yapımı olarak yayınlanan Sefirin Kızı 16 Aralık 2019 tarihinden beri Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı'na bu hafta yeni bir oyuncu katılacak. Dizinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Sefirin Kızı'na 26. Bölümden itibaren Zerrin Sümer dahil olacak.Sümer, Sancar’ın halası ‘Feride’ karakterini canlandıracak.